Mercato - PSG : Ça discute pour Neymar et Kylian Mbappé…

Publié le 19 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo a fait passer un message fort à ce sujet.

Alors qu’ils sont tous les deux engagés jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas encore fixé leur avenir dans la capitale. Deux dossiers qui font couler beaucoup d’encre en Espagne, puisque certains candidats à la présidence du FC Barcelone font du retour de Neymar un argument de campagne, tandis que le Real Madrid ciblerait toujours Mbappé. Mais Leonardo fait tout son possible pour les conserver au PSG comme il l’a indiqué dans les colonnes de France Football.

« On échange régulièrement, j’ai de bonnes sensations… »