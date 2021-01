Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvais signe pour l’avenir d’André Villas-Boas !

Publié le 19 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas a jeté un nouveau froid sur son avenir au sein du club phocéen.

Comme ce fut le cas la saison passée, l’avenir d’André Villas-Boas devrait faire couler beaucoup d’encre à l’OM. En effet, l’entraîneur portugais avait bien failli claquer la porte à l’été 2020 suite au renvoi de son ami Andoni Zubizarreta, et son contrat actuel prendra fin en juin prochain. D’ailleurs, Villas-Boas ne cesse d’enchainer les sorties médiatiques peu rassurantes concernant son avenir à l’OM, à l’image de ses propos en conférence de presse lundi après-midi.

« Prolonger ? Je ne sais pas… »