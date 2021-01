Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé… Le Qatar a un plan colossal pour cet été !

Publié le 20 janvier 2021 à 11h10 par B.C.

Leonardo l’a confirmé cette semaine, le PSG est bel et bien attentif à la situation de Lionel Messi au FC Barcelone. Le fair-play financier et la crise sanitaire liée au Covid-19 compliquent toutefois la tâche des Parisiens. Kylian Mbappé pourrait alors avoir un rôle capital dans ce dossier.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi pourrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. L’Argentin n’a toujours pas décidé de prolonger son bail avec le FC Barcelone, et quelques clubs suivent de près ce dossier. Peu d’écuries peuvent en effet prétendre au recrutement de Lionel Messi, sur le plan sportif et financier, mais le PSG fait partie des courtisans au sextuple Ballon d’Or comme l’a confirmé cette semaine Leonardo, dans les colonnes de France Football : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période. »

Vendre Mbappé pour récupérer Messi ?