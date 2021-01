Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un intérêt pour Messi ? L'improbable révélation de Pochettino !

Publié le 20 janvier 2021 à 10h15 par A.M.

Interrogé sur la déclaration de Leonardo au sujet de Lionel Messi, Mauricio Pochettino botte en touche, mais lâche une improbable révélation sur La Pulga.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est au cœur de nombreuses rumeurs. Et ces dernières heures, Leonardo a confirmé que le PSG suivait de près ce dossier. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... », confiait le directeur sportif parisien dans les colonnes de France Football. Une sortie que Mauricio Pochettino a été invité à commenter.

Pochettino a failli jouer avec Messi