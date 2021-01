Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a eu un grand rôle dans ce dossier sensible !

Publié le 20 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Cet hiver, le PSG a opéré à un choix très fort en limogeant Thomas Tuchel pour nommer Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. Et Leonardo assure avoir pris cette décision en accord total avec son président, Nasser Al-Khelaïfi.

En rupture totale avec Leonardo ces derniers mois en interne au PSG, Thomas Tuchel a donc été limogé durant les fêtes, remplacé par Mauricio Pochettino. Et malgré leurs rapports tendus, ce n’est pas le directeur sportif brésilien qui a pris seul cette décision de remercier Tuchel, et cette procédure a été faite en accord total avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, comme l’a indiqué Leonardo dans les colonnes de France Football.

« Nous partagions les mêmes convictions »