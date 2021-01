Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable demande de Milik pour son transfert ?

Publié le 20 janvier 2021 à 10h10 par A.C.

Annoncé toujours plus proche de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik ne simplifie pas vraiment la tâche de Pablo Longoria.

Si tout se passe pour le mieux, c’est bien lui qui devrait jouer à la pointe de l’attaque, avec Dario Benedetto. Mais le scénario actuel ne pousse pas vraiment à l’optimisme pour Arkadiusz Milik. Pas que l’Olympique de Marseille soit sur le point de perdre la main dans ce dossier, mais tout semble totalement bloqué, à cause des tensions entre Milik et le Napoli. Deux points posent problèmes actuellement. Le premier concernerait les litiges toujours en cours entre les deux parties, comme l’explique ce mercredi Sky Sport Italia . Milik réclamerait en effet toujours de l’argent à Milik, pour des problèmes sur des droits d’image. Ainsi, l’OM ne peut qu’observer et attendre, pour le moment...

Milik veut une clause activable dès cet été !

Mais en Italie, un détail précis commence à prendre de l’importance. Il s’agirait d’après le journaliste Giovanni Scotto, de la volonté d'Arkadiusz Milik d’insérer une clause de départ dans son contrat ! Une clause qui n'aurait pas pour but de quitter l’Olympique de Marseille, comme cela a pu être dit ces dernières heures, mais plutôt de se libérer définitivement du Napoli. Le joueur et son club semblent en effet irréconciliables et le journaliste italien explique que cette clause permettrait à Milik de ne plus jamais mettre les pieds à Naples. Attention toutefois, puisque les clauses sont formellement interdites en France, donc à voir comment le Polonais s’en sortira.