Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Milik !

Publié le 20 janvier 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé tout proche d’une arrivée à l’OM cet hiver, Arkadiusz Milik devrait rapidement s’imposer comme un élément indispensable du onze d’André Villas-Boas selon Fabrizio Ravanelli.

Arkadiusz Milik vers l’OM, ça brûle ! En effet, les dernières tendances en France et en Italie font état d’un accord entre le club phocéen et Naples pour l’arrivée du buteur polonais de 26 ans, qui coûterait donc 8M€ + 5M€ de bonus à l’OM. Et alors que Dario Benedetto peine à retrouver son meilleur niveau cette saison, Fabrizio Ravanelli estime que Milik devrait très rapidement s’imposer comme un titulaire en puissance dans sa nouvelle équipe. L’ancien attaquant italien de l’OM s’est prononcé à ce sujet au micro de Téléfoot La Chaine .

« Il sera très important pour l’OM »