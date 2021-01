Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dernier détail à régler dans l'opération Milik !

Publié le 20 janvier 2021 à 8h30 par A.C.

Arkadiusz Milik, attaquant du Napoli, semble toujours plus proche d’une arrivée à l’Olympique de Marseille.

Viendra ? Ne viendra pas ? Alors que l’optimisme filtrait de ce dossier, les dernières heures ont un peu changé les choses pour Arkadiusz Milik. En Italie on assure que tout serait bouclé entre l’Olympique de Marseille et le joueur, qui couterait au total 13M€, bonus compris. Reste désormais à trouver un accord entre Milik et le Napoli, puisque le Polonais doit prolonger son contrat de deux ans, avant de rejoindre l’OM. Et c’est là que ça coince ! Les relations entre Milik et le Napoli, surtout le président Aurelio De Laurentiis, sont plus tendues que jamais... ce qui ne facilite pas vraiment les choses.

Ça bloque toujours entre Milik et le Napoli