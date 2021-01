Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les portes seraient ouvertes pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 20 janvier 2021 à 7h15 par T.M.

Pour se renforcer au poste d’arrière droit, le PSG penserait à Emerson, actuellement prêté par Barcelone au Betis Séville. Et pour le Brésilien, on se dirigerait bel et bien vers un transfert.

L’été prochain, Mauricio Pochettino pourrait totalement chambouler l’effectif du PSG. Et l’une des requêtes de l’entraîneur argentin serait notamment d’attirer un nouvel arrière droit. En ce sens, la presse espagnole expliquait il y a quelques jours que le club de la capitale était intéressé par Emerson, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone et prêté jusqu’à la fin de la saison au Betis Séville. Un intérêt qui s’est concrétisé ce mardi. En effet, selon les informations de Sport , le PSG serait bel et bien tenté de recruter Emerson et pourrait pour cela proposer pas moins de 25M€ pour essayer de trouver un accord avec les Blaugrana.

Une vente quasiment actée ?