Mercato - Barcelone : Un dossier chaud du Barça déjà reporté à… 2022 ?

Publié le 20 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien qu’il intéresserait le candidat à la présidence Joan Laporta, Erling Braut Haaland ne devrait pas être disponible sur le marché des transferts l’été prochain. Que ce soit pour le FC Barcelone ou un autre club intéressé par ses services.

Erling Braut Haaland (20 ans) est déjà l’une des grandes références du football européen à son poste, malgré son jeune âge. Avec ses 35 buts en autant d’apparitions avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier dernier, Haaland a fait de lui une piste potentielle pour un grand nombre de formations en Europe. Que ce soit en Angleterre avec Manchester City et Chelsea ou en Espagne avec le Real Madrid ou le FC Barcelone, l’international norvégien aurait l’embarras du choix pour son avenir. Mais sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, son départ ne serait pas imminent.

Pas de départ l’été prochain pour Haaland