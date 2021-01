Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avec Joan Laporta, le Barça pourrait frapper très fort !

Publié le 20 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Prochainement, le FC Barcelone choisira son nouveau président. Et si Joan Laporta venait à être élu, de gros coups pourraient être à prévoir pour le club catalan.

Après la claque reçue face au Bayern Munich, le FC Barcelone a souhaité opéré une grosse révolution pour entamer un nouveau chapitre. Et celui-ci devrait prochainement débuter avec l’élection d’un nouveau président. Actuellement, ils ne sont désormais plus que 3 en course pour succéder à Josep Maria Bartomeu : Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta. Ce dernier connait d’ailleurs bien la fonction pour avoir déjà été président du Barça entre 2003 et 2010. Alors que Laporta estime être le plus à même de conserver Lionel Messi, il pourrait également permettre aux Blaugrana de frapper très fort sur le marché des transferts.

Merci Laporta ?