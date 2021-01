Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Un énorme coup prend forme avec Lionel Messi ?

Publié le 20 janvier 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi figurerait sur les tablettes du PSG. Et au fil des mois qui passent en attendant l’élection du nouveau président du club catalan, le club francilien a de bonnes raisons de croire à sa venue…

Parmi les dossiers très sensibles qui devraient affoler l’Europe dans les mois à venir, le cas Lionel Messi occupe bien évidemment une place à part. L’attaquant argentin arrivera au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, et en attendant que le club catalan ait élu son nouveau président, tout est bloqué pour la prolongation de La Pulga du côté du Camp Nou. Une situation qui pourrait d’ailleurs profiter au PSG, annoncé sur les rangs pour tenter de récupérer Messi libre en fin de saison, d’autant que ce dernier pourrait assurer la succession d’un Kylian Mbappé annoncé sur le départ.

Leonardo et Pochettino la jouent prudents…

Interrogé sur les ondes de la Cadena Ser ce mercredi, Mauricio Pochettino s’est pourtant montré très prudent au moment d’évoquer une possible arrivée de Lionel Messi au PSG : « Aujourd'hui, il faut être conscient de tout, à la fois de ce qui est en notre faveur et de ce qui est contre. Je ne veux pas parler de Messi parce que ce que je dis peut prendre une énorme dimension. De l'extérieur, nous ne voyons qu'une petite partie de ce qui se passe à l'intérieur ». Mardi, dans les colonnes de France Football, Leonardo a été un peu plus bavard sur la question en confirmant à demi-mot l’intérêt du PSG : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période ». Mais le directeur sportif du PSG a-t-il de bonnes raisons d’y croire pour Messi ?

« Plus le temps passe, moins cela aide le Barça pour Messi »