Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Koeman met une énorme pression sur Leonardo !

Publié le 20 janvier 2021 à 13h45 par A.M.

Alors que Leonardo a publiquement assuré qu'il était à l'affût pour le recrutement de Lionel Messi, Ronald Koeman lui répond et prenant Kylian Mbappé et Neymar en exemple.

Dans les colonnes de France Football , Leonardo a fait le point sur plusieurs dossiers, et notamment celui de Lionel Messi. Le directeur sportif du PSG a effectivement confirmé qu'il suivait de près la situation de La Pulga dont le contrat au FC Barcelone en juin prochain. « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... », assurait Leonardo. Une déclaration qui a bien évidemment fait grand bruit en Espagne et que Ronald Koeman a commentée.

«Si vous me demandez si je suis intéressé par Neymar et Mbappé, je vous répondrai oui»