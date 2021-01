Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino en rajoute une couche sur Messi !

Publié le 20 janvier 2021 à 12h15 par A.M.

Bien qu'il refuse de commenter la situation de Lionel Messi au FC Barcelone, Mauricio Pochettino laisse entendre que le PSG est attentif à tout ce qui se passe dans le football.

Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino s'est donné une consigne claire : il refuse de parler des joueurs des autres clubs. Par conséquent, le technicien argentin est régulièrement évasif concernant les questions sur le mercato. Mais cela ne l'empêche pas en coulisses d'être attentif à toutes les situations. Il faut dire que le PSG est lié à de nombreux dossiers et non des moindres puisque le nom de Lionel Messi revient avec insistance du côté de la capitale. Et s'il botte en touche, Mauricio Pochettino confirme à demi-mots que la situation de l'Argentin, dont le contrat à Barcelone s'achève en juin prochain, ne le laisse pas indifférent.

«Je suis attentif à tout ce qu'il se passe»