Mercato - PSG : Pochettino répond à Neymar pour une arrivée de Messi !

Publié le 20 janvier 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que Neymar avait déclenché une tempête médiatique en affichant clairement sa volonté de jouer à nouveau avec Lionel Messi. Une sortie sur laquelle Mauricio Pochettino a été interrogé.

Au début du mois de décembre, Neymar avait lâché une sacrée bombe au sujet de ses retrouvailles avec Lionel Messi. « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », confiait le numéro 10 du PSG. Une déclaration qui a fait le tour du monde et qui a affolé la presse espagnole, d'autant plus que quelques jours plus tard, Neymar affichait clairement sa volonté de prolonger à Paris. Autrement dit aucun doute à avoir, le Brésilien lançait bien un appel du pied à Lionel Messi afin qu'il le rejoigne au PSG, et pas l'inverse. Interrogé à ce sujet, Mauricio Pochettino entretient le mystère.

Pochettino botte en touche