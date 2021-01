Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça veut s'attaquer à un cadre d'Al-Khelaïfi !

Publié le 20 janvier 2021 à 8h45 par B.C.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG, Juan Bernat serait dans le viseur du FC Barcelone en vue de la saison prochaine.

Il n’y a pas que les cas Neymar et Kylian Mbappé que le PSG doit gérer à l’heure actuelle. En effet, d’autres joueurs se retrouvent dans une situation encore plus pressente dans la capitale, voyant leur bail arriver à expiration à l’issue de la saison, à l’instar d’Angel Di Maria et Juan Bernat. Arrivé en provenance du Bayern Munich à l’été 2018, le latéral gauche espagnol est l’une des grandes satisfactions du PSG jusqu’à sa blessure en septembre dernier, victime d’une rupture isolée du ligament antérieur du genou gauche. L’avenir de Juan Bernat est donc incertain aujourd’hui, et le FC Barcelone souhaiterait en profiter.

Le Barça attentif à la situation de Bernat au PSG