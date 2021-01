Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Font, Laporta… Le Barça interpelle Pep Guardiola !

Publié le 20 janvier 2021 à 7h00 par Th.B.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a fait un point sur un éventuel retour de Pep Guardiola au club blaugrana. Bien qu’il apprécie particulièrement l’ancien coach du Barça, Laporta a assuré ne pas faire le forcing.

« Je veux créer les conditions pour attirer et retenir les plus grands talents comme Guardiola qui est le meilleur entraîneur du monde. Bien que Pep ait confirmé que ce qu'il a fait en 2008 est maintenant à la portée d'autres générations comme celle de Xavi. Il pense que Xavi est un candidat idéal pour prendre la direction du projet de football. Lorsqu'il quittera City, la priorité absolue sera d'essayer de redonner à Guardiola un autre rôle. ». En lice dans la course à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a récemment une nouvelle fois fait part de sa volonté de témoigner du retour de Pep Guardiola au Barça . Mais dans un rôle différent que celui d’entraîneur. Concurrent de Font pour les élections qui auront finalement lieu le 7 mars prochain et non le 24 janvier comme c’était initialement prévu, Joan Laporta ne se montre pas aussi catégorique concernant l’entraîneur de Manchester City où il est lié par un contrat jusqu’en juin 2023.

« Je n'ai pas besoin de dire à Guardiola de revenir à Barcelone, car… »