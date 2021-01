Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique sérieusement pour Florian Thauvin…

Publié le 20 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Ayant reçu un ultimatum de la part du président Jacques-Henri Eyraud de trouver rapidement un accord pour prolonger à l’OM ou d’aller voir ailleurs avant la fin du mercato hivernal, Florian Thauvin ne pourrait pas compter sur le Milan AC pour rebondir. Du moins pour le moment.

Dans la foulée du revers concédé au Vélodrome par l’OM samedi après-midi par le groupe phocéen face à Nîmes (2-1), Jacques-Henri Eyraud a poussé un énorme coup de gueule lors d’un discours face aux joueurs du club marseillais, tout en prenant pour cible ceux qui sont en fin de contrat en juin prochain. Le président de l’OM aurait laissé à Florian Thauvin et Jordan Amavi notamment, 48 heures pour s’entretenir avec le directeur du football Pablo Longoria et l’entraîneur André Villas-Boas concernant la suite des opérations pour eux. Si aucun accord ne venait à être trouvé, ils devraient s’entendre avec un club d’ici la fin du mercato hivernal. Mais pour Florian Thauvin, l’affaire n’est pas encore dans le sac.

Pas d’offensive du Milan AC pour Florian Thauvin