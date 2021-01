Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Keylor Navas en grand danger avec Pochettino ?

Publié le 20 janvier 2021 à 20h30 par T.M.

Alors que le mercato hivernal du PSG devrait être calme, Mauricio Pochettino pourrait cependant opérer de grands changements au sein de son effectif durant l’intersaison. Le mercato estival pourrait donc être mouvementé et Keylor Navas pourrait bien être inquiété à cette occasion. Explications.

Dans son dernier entretien pour France Football , Leonardo a annoncé la couleur pour le mercato hivernal du PSG. Le directeur sportif parisien a ainsi confié qu’il ne fallait pas s’attendre à de grosses folies pour ce mois de janvier, avouant : « On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément ». Cependant, à l’été, la tendance pourrait bien être différente. En effet, à l’intersaison, Mauricio Pochettino pourrait bien lancer les grandes manoeuvres pour totalement chambouler son effectif. De grands noms sont d’ailleurs déjà évoqués dans la capitale à l’instar de Lionel Messi, Sergio Agüero, Harry Kane, Paul Pogba ou encore Joao Felix. Cela pourrait donc bouger et le poste de gardien pourrait même être concerné.

« Navas ? Un des meilleurs gardiens du monde »

Actuellement, Keylor Navas brille dans les cages du PSG. Arrivé en provenance du Real Madrid en 2019, le Costaricien est pour certains la meilleure recrue de l’ère QSI. Sur sa ligne, il multiplie les parades décisives et cela n’a pas échappé à Mauricio Pochettino. Il y a quelques jours, l’entraîneur du PSG avait ainsi souligné le talent de Keylor Navas, avouant : « On connait tous Keylor Navas depuis ses années en Espagne, c’est un des meilleurs gardiens du monde. C’est un très grand professionnel. Nous sommes très content de travailler avec lui, c’est un honneur de l’avoir. Après 11 jours au club, on est très heureux du travail ensemble ».

Un nouveau portier pour le PSG ?