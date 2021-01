Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive déjà programmée pour Hugo Lloris ?

Publié le 19 janvier 2021 à 20h10 par A.D.

Pour le poste de gardien, Mauricio Pochettino envisagerait de faire appel à Hugo Lloris, l'un de ses anciens protégés du côté de Tottenham. Et pour le champion du monde, l'offensive serait déjà prévue pour cet été.

Arrivé au PSG cet hiver, Mauricio Pochettino a trois gardiens à disposition : Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Malgré tout, le technicien argentin songerait à renforcer sa cage. Comme l'a fait savoir The Sun au début de l'année 2021, Tottenham redouterait un assaut de Mauricio Pochettino pour Hugo Lloris. Ancien coach des Spurs, le technicien du PSG nouerait des liens privilégiés avec le champion du monde français et voudrait à tout prix l'arracher à José Mourinho. Toutefois, Pochettino ne devrait pas bouger son petit doigt cet hiver.

Pochettino attendrait cet été pour se jeter sur Lloris