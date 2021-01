Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lâche une énorme confidence sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 19 janvier 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’est tourné vers Mauricio Pochettino cet hiver pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Leonardo annonce qu’il ne s’agissait pas du seul profil étudié par la direction.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe 24 décembre dernier : Thomas Tuchel était limogé par le PSG, et très rapidement, la piste menant à Mauricio Pochettino a été mise en tête de liste de la direction francilienne. La nomination de l’entraîneur argentin a finalement été officialisée début janvier, alors que Leonardo aurait également étudié les options menant à Massimiliano Allegri et Thiago Motta. Interrogé dans les colonnes de France Football , le directeur sportif du PSG confirme d’ailleurs que Pochettino n’était pas la seule piste activée pour le poste d’entraîneur.

« Il n’était pas le seul candidat en lice »