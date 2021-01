Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à abdiquer pour Lionel Messi ?

Publié le 20 janvier 2021 à 18h30 par Th.B.

Les semaines passant, l’éventuelle prolongation de Lionel Messi ne se profilerait pas. Bien au contraire, son départ du FC Barcelone en fin de saison serait une concrète option. Et dans les bureaux du Barça, on ne s’y tromperait pas pour plusieurs raisons.

Depuis l’envoi du burofax à la toute fin du mois de juin, Lionel Messi fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Ayant cultivé la volonté de quitter le FC Barcelone l’été dernier en activant sa clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat courant jusqu’en juin 2021, le capitaine du Barça semble toujours vouloir mettre un terme à son aventure blaugrana qui a commencé en 2000 lors de son arrivée à La Masia . La démission de Josep Maria Bartomeu en octobre dernier et de l’ensemble de la direction pourrait ne pas concrètement changer sa décision. Selon Guillem Balague, journaliste pour la BBC et pour SPORT , la volonté de Messi resterait la même : quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Seul un discours concret et des actes de la future présidence seraient susceptibles de le faire revenir sur sa décision. Néanmoins, et alors que les élections auraient dû avoir lieu le 24 janvier, elles ont été repoussées au 7 mars en raison de la situation sanitaire délicate liée au Covid-19. Un report qui ne devrait pas arranger les affaires du FC Barcelone dans le dossier Messi d’après Joan Laporta, candidat à la présidence qui a regretté cette initiative à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT . « L'une des choses pour lesquelles le Barça a besoin d'un président et d'un conseil d'administration, est précisément de pouvoir prendre les décisions nécessaires et ainsi présenter à Messi une proposition concrète que le club peut remplir dans le domaine économique ... et sportif. Cela n'aide en rien que le jour du scrutin soit retardé. Plus le temps passe, moins cela aide dans le cas de Messi et de nombreux autres problèmes » . Et l’optimisme ne serait pas au rendez-vous du côté de Barcelone pour l’avenir de Lionel Messi.

Les craintes du Barça grandissent pour Lionel Messi !

C’est du moins l’information que La Cuatro a communiqué ces dernières heures. Le média ibérique aurait pu recueillir le ressenti qui plane dans les bureaux du FC Barcelone concernant la prolongation de contrat de Lionel Messi. À l’instant T, la direction d’intérim en attendant le prochain président qui pourrait bien être Joan Laporta étant le favori, partagerait le point de vue de Laporta. En effet, on craindrait que Lionel Messi ne réponde favorablement aux sirènes de Manchester City et du PSG en quittant le FC Barcelone, libre de tout contrat en juin prochain. Pour le moment, le joueur n’aurait pas pris de décision claire et attendrait que la saison touche à sa fin pour remédier à cette situation. Un autre détail confirmerait les craintes du FC Barcelone pour Lionel Messi

L’exclusion face à l’Athletic Bilbao, l’élément révélateur ?