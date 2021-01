Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi la prolongation de Messi est impossible

Publié le 20 janvier 2021 à 14h00 par La rédaction

Certains médias espagnols ont apporté de nouveaux éléments sur l’avenir de Messi. Ils tendent à confirmer son départ inéluctable de Barcelone. Analyse.

Au cours de l’émission El Chiringuito, Eduardo Inda, le directeur d’ OK Diario , a lâché une information importante au sujet de l’avenir de Lionel Messi, dont on sait qu’il est pour l’instant en fin de contrat avec le FC Barcelone et qu’il entretient des relations de confiance avec Joan Laporta, l’ancien président du Barça de nouveau candidat à la présidence : « Messi a dit à Laporta que s'il construisait une équipe compétitive avec trois ou quatre noms importants, il était prêt à rester à Barcelone ».

Inconciliable

Que faut-il penser de ces mots de Messi à l’intention de son ancien président ? S’ils s’avèrent qu’ils sont exacts, ils indiquent que l’attaquant argentin n’a pas définitivement arrêté la décision de partir. En revanche, ils confirment ce que le10sport.com avait analysé précédemment, à savoir que dans le contexte actuel, une prolongation de Messi était impossible. En effet, comment concilier la prolongation XXL de la star argentine, quand bien même elle accepte un effort financier, et le recrutement de trois ou quatre joueurs importants, alors que le FC Barcelone n’est pas aujourd’hui en mesure d’acheter Memphis Depay à Lyon à six mois de la fin de son contrat ? Cela semble en l’état irréaliste.