Mercato : Real, PSG… Une énorme menace lancée par Sergio Ramos ?

Publié le 20 janvier 2021 à 12h30 par B.C.

Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, Sergio Ramos semble s’impatienter pour son avenir. Le défenseur du Real Madrid aurait ainsi prévenu sa direction qu’il pourrait prochainement négocier avec un autre club en vue de la saison prochaine.

L’été 2021 pourrait être celui de tous les changements ! Alors que le FC Barcelone risque de perdre Lionel Messi, libre à l’issue de la saison, le Real Madrid se retrouve dans une situation similaire avec Sergio Ramos. Pièce essentielle des Merengue, le défenseur central n’est pas certain de rester dans la capitale espagnole puisque son contrat arrivera à terme en juin prochain, et les négociations traînent en longueur depuis de nombreux mois. Florentino Pérez s’est longtemps montré réticent à proposer un nouveau contrat de plusieurs saisons à son capitaine, qui fêtera ses 35 ans en mars prochain. En effet, le président du Real Madrid a pour habitude de n’accorder qu’une année de prolongation à ses joueurs trentenaires, mais aurait finalement décidé de faire une exception pour Sergio Ramos comme il avait pu le faire avec Cristiano Ronaldo, mais pas à n’importe quelle condition. Pérez voudrait en profiter pour revoir à la baisse les émoluments du champion du monde 2010, surtout en cette période de crise sanitaire, mais le joueur ne l’entend pas de cette oreille.

Un ultimatum fixé par Sergio Ramos ?

Malgré son attachement pour le Real Madrid, Sergio Ramos n’est pas prêt à tous les sacrifices pour rester. Le capitaine merengue souhaite conserver son salaire actuel, soit 12M€ nets par an, et serait même disposé à reporter le versement d’une partie de son salaire à plusieurs années, sans intérêt pour le Real Madrid, pour aider le club à traverser cette passe difficile. Mais Florentino Pérez voudrait plutôt que son capitaine consente à réduire son salaire de 10%, de quoi bloquer les négociations comme l’explique la BBC . La direction madrilène reste optimiste sur l’issue du dossier, estimant qu’aucun autre club ne passera à l’action pour le moment. Cependant, si les discussions continuaient à stagner jusqu’en mars, on estime au Real Madrid que le départ de Sergio Ramos deviendra un scénario crédible, d’autant que ce dernier aurait fixé un ultimatum : Ramos aurait menacé son club d’entamer des négociations avec d’autres clubs à partir de février selon la BBC .

