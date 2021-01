Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria face à un énorme danger pour Milik ?

Publié le 20 janvier 2021 à 11h45 par A.C.

Alors qu’Arkadiusz Milik semble proche de l’Olympique de Marseille, au Napoli on insisterait pour instaurer une clause particulière.

En Italie, la presse italienne semble plutôt optimiste pour l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille. L’attaquant devrait quitter le Napoli sous la forme d’un prêt et l’OM devrait débourser près de 13M€ au total. Pourtant, certains obstacles persistent dans ce dossier. Sky Sport Italia parle ce mercredi de tensions toujours vives entre Milik et le président Aurelio De Laurentiis. Cela est notamment dû à deux recours posés contre le Polonais, concernant notamment un litige sur les droits d’image. De Laurentiis refuserait de retires ces plaintes, ce qui bloquerait pour le moment la prolongation de Milik et donc son arrivée à l’OM.

La Juventus n’aurait pas oublié Milik