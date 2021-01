Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Manchester… Ça se complique pour Sergio Ramos…

Publié le 19 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Semblant avoir quelques options à sa disposition en cas de départ du Real Madrid, Sergio Ramos devrait finir par accepter de revoir ses ambitions salariales à la baisse en signant une prolongation à Madrid. Ce serait le ressenti des dirigeants merengue très confiants dans cette opération pour plusieurs raisons. Explications.

Et si c’était le moment des adieux entre Sergio Ramos et le Real Madrid ? Ces derniers temps, le feuilleton Ramos enflamme la toile en raison de sa situation contractuelle. En effet, depuis le 1er janvier, le défenseur du Real Madrid est libre de discuter avec le club de son choix en dehors de la Liga puisque son contrat ne court que jusqu’en juin prochain. De quoi susciter les intérêts du PSG et des deux clubs de Manchester à en croire le les différents médias. D’ailleurs, le PSG serait prêt à lui offrir un pont d’or et de construire une équipe autour de lui et de Lionel Messi. C’est en effet l’information divulguée sur le plateau d’ El Chiringuito dernièrement. Cependant, comme Téléfoot l’a affirmé dimanche, il n’y aurait eu à ce jour aucun contact entre le PSG et Sergio Ramos. De quoi faciliter la tâche du Real Madrid pour sa prolongation de contrat ? Pas forcément, il faudrait que les deux parties fassent des concessions sur la durée du contrat et le le salaire. Néanmoins, l’optimisme serait de mise dans les bureaux du Real Madrid et il ne serait pas dénué de sens.

Le poker menteur entre les deux parties, la vérité sur le PSG et Manchester