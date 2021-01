Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Sergio Ramos en passe de prendre un gros tournant ?

Publié le 19 janvier 2021 à 17h00 par Th.B.

Bien que le Real Madrid n’avancerait pas spécialement dans le dossier Sergio Ramos, une prolongation de contrat du capitaine de Los Blancos ne serait pas inenvisageable, au contraire.

Sergio Ramos au Real Madrid la saison prochaine ? Bien que son contrat court jusqu’au 30 juin, les dirigeants merengue estimeraient que l’espoir ne serait pas mort pour parvenir à trouver un accord avec le défenseur emblématique de la Casa Blanca qui en est aujourd’hui le capitaine. ABC révélait dernièrement que le comité de direction serait clair sur la question et n’envisagerait pas de conserver Ramos s’il n’acceptait pas de réduire son salaire. De quoi jeter un froid sur ce dossier ? Pas nécessairement.

Le Real Madrid ne baisserait pas les bras pour Sergio Ramos