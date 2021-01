Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le ton est donné dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 18 janvier 2021 à 6h30 par Th.B.

Semblant plus que jamais proche d’un départ du Real Madrid, Sergio Ramos devrait faire de sérieuses concessions pour prolonger son contrat qui expirera en juin prochain au sein du club madrilène.

Le Real Madrid est au coeur d’un bras de fer avec son capitaine et défenseur emblématique Sergio Ramos. En effet, à l’instar de 2015 avec Manchester United et de 2019 avec un transfert en Chine, le champion d’Espagne pourrait finalement perdre son numéro 4 l’été prochain, moment où son contrat arrivera à expiration. Depuis de longues semaines, le feuilleton Sergio Ramos fait couler beaucoup d’encre dans la presse. D’un côté, l’entourage du joueur expliquerait via différents médias qu’aucune offre ne lui serait parvenue lorsque du côté du club, une proposition concrète aurait été formulée. Un poker menteur est mis en place, mais pour prolonger son contrat, Sergio Ramos saurait déjà ce qui lui reste à faire.

Une réduction de salaire, ou rien ?