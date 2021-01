Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappe, Messi... Pochettino lâche ses vérités !

Publié le 20 janvier 2021 à 11h30 par A.M.

Dans une interview accordée à El Larguero, Mauricio Pochettino a évoqué plusieurs dossiers chauds, à l'image de l'avenir de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et l'entraîneur du PSG a un avis très tranché notamment sur son attaquant.

Quelques heures après l'interview de Leonardo à France Football , c'est au tour de Mauricio Pochettino de longuement se confier. Et comme son directeur sportif, l'entraîneur du PSG a évoqué plusieurs dossiers chauds du mercato. A commencer par Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022. Leonardo affichait en effet sa volonté de voir rester le champion du monde : « Il est en période de réflexion et c’est tout à fait légitime face à ce genre de décision. Mais Kylian, il a tout pour écrire une super histoire ici : il est originaire de Paris, intelligent, talentueux et a beaucoup d’humour . » Et ce n'est pas tout, puisque le dirigeant parisien a également confirmé être à l'affût pour Lionel Messi : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... » Et Mauricio Pochettino semble être sur la même longueur d'ondes.

Pochettino veut retenir Mbappé...

En effet, l'entraîneur du PSG a accordé une longue interview à El Larguero , programme diffusé sur la radio espagnole La Cadena SER . Et clairement, Mauricio Pochettino souhaite que Kylian Mbappé prolonge son contrat : « Le club travaille pour prolonger les joueurs importants et Kylian a un potentiel énorme, à 22 ans. Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé ? Les informations se croisent d'une manière incroyable et tout est sorti de son contexte. Kylian est content ici. L'autre jour, il a simplement manifesté sa frustration de ne pas avoir marqué. Le club doit l'aider, lui et les autres, pour qu'ils prennent du plaisir. » Le message est clair. Toutefois, concernant Lionel Messi, Mauricio Pochettino est beaucoup moins affirmatif.

... Et botte en touche pour Messi