Mercato - PSG : Leonardo fait passer un message très clair à Kylian Mbappé !

Publié le 19 janvier 2021 à 10h15 par G.d.S.S.

Désireux de fixer au plus vite l’avenir de Kylian Mbappé au sein du PSG, Leonardo s’est confié sur les discussions avec l’attaquant français et explique en quoi une prolongation serait idéale pour la suite de sa carrière.

Interrogé dans les colonnes de France Football cette semaine, Leonardo a fait le point sur les éventuelles prolongations de contrat de Neymar et Kylian Mbappé au PSG : « Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens. On n'est pas à les supplier : «S'il te plaît, reste.» C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester », a indiqué le directeur sportif brésilien. Et dans ce même entretien, Leonardo a fait passer un message fort à Mbappé en expliquant pourquoi, selon lui, l’international français aurait tout intérêt à prolonger son contrat au PSG.

« Il a tout pour écrire une super histoire ici »