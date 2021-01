Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo et Neymar ne lâchent rien pour Lionel Messi !

Publié le 20 janvier 2021 à 16h15 par Th.B.

La déclaration de Neymar sur une potentielle arrivée de Lionel Messi à Paris en marge de la saison prochaine aurait donné des idées aux dirigeants du PSG. Dans l’opération Messi, les dirigeants parisiens ne compteraient d’ailleurs pas faire de figuration.

Neymar ne parle pas souvent. Mais lorsqu’il prend la parole dans les médias, ce n’est pas pour ne rien dire. Récemment, pour GAFFER , la star du PSG a avoué avoir songé à mettre un terme à sa carrière tout en partageant sa joie d’être le numéro 10 de la sélection brésilienne et du PSG. Courant décembre, suite à la victoire du Paris Saint-Germain à Old Trafford face à Manchester United en Ligue des champions, Neymar ouvrait concrètement la porte à Lionel Messi pour que le capitaine du FC Barcelone le rejoigne au PSG. Pour rappel, Messi est contractuellement lié au Barça jusqu’en juin prochain et une prolongation est moins probable qu’un départ à ce jour d’après le journaliste de SPORT Guillem Balague. Et une fois de plus, cette déclaration de Neymar serait particulièrement réfléchie.

Neymar très sérieux pour la venue de Messi, le PSG prêt à dégainer