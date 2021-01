Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prend une décision radicale pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 20 janvier 2021 à 18h10 par T.M.

Ces dernières heures, cela s’est emballé autour d’un intérêt du PSG pour Emerson. Et visiblement, pour le latéral droit du FC Barcelone prêté au Betis Séville, Leonardo et Mauricio Pochettino auraient pris une première décision.

Quel sera le latéral droit du PSG à l’avenir ? Selon les dernières informations en provenance d’Italie, Leonardo serait prêt à lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi, estimée à 9M€. Mais à ce poste, les champions de France pourraient également recruter. Ainsi, il a notamment été question d’un intérêt du PSG pour Emerson, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone et prêté jusqu’à la fin de la saison au Betis Séville. Ce mardi, Sport est même allé plus loin concernant les plans des Parisiens pour le latéral brésilien, annonçant ainsi une offre de 25M€ pour tenter d’arracher Emerson au Barça.

Un dossier reporté à l’été !