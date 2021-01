Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille XXL pour Leonardo avec Barcelone et le Real Madrid !

Publié le 20 janvier 2021 à 17h30 par Th.B.

Ayant affolé le marché des transferts l’été dernier, Houssem Aouar devrait en faire de même à la fin de la saison. Et le milieu de l’OL aurait une petite idée pour son avenir alors que tout serait possible, y compris pour le PSG.

Alors que tout portait à croire qu’il quitterait l’OL lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar est finalement resté à Lyon où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023. Arsenal, la Juventus, le PSG comme le10sport.com vous le révélait en janvier 2020, ou encore le Real Madrid s’étaient tous intéressés au profil du milieu de terrain relayeur de l’OL qui a d’ailleurs fait des étincelles pendant le Final 8 de la Ligue des champions en août dernier. Pour des raisons économiques avec l’irruption du Covid-19 en 2020 et à cause des demandes du président Jean-Michel Aulas, Houssem Aouar a dû reporter son départ de Lyon. Mais la prochaine session estivale des transferts devrait être la bonne. Premièrement parce que le principal intéressé, quand bien même attaché à l’OL, viserait plus haut et aimerait connaître un autre environnement. Lors d’un entretien croisé entre l’international français et Memphis Depay pour Canal+ dimanche dernier, l’attaquant de l’OL faisait passer le message suivant qui le concernait lui-même et Aouar. « Nous savons que nous jouons dans un grand club, mais nous voulons aller dans l’un des trois plus grands clubs du monde. Vous verrez Houssem, il sera 10 fois meilleur » . Le ton est donné et ESPN a profité de cette occasion pour faire un gros point sur la suite des opérations pour Houssem Aouar.

Aouar ne veut pas se précipiter pour son choix…

Disposant toujours d’une belle cote sur le marché des transferts, Houssem Aouar anime toujours le mercato. Bien que la fenêtre hivernale des transferts ne soit pas arrivée à son terme, on se pencherait déjà sur l’été prochain dans le feuilleton Houssem Aouar. Et alors qu’Arsenal était le club le plus proche de s’attacher les services du Français l’été dernier, ayant formulée une offre de 35M€, rejetée par l’OL, les Gunners ne seraient pas pour autant dans une position favorable pour le transfert d’Aouar qui n’aurait pas compris pourquoi le club londonien ne soit pas revenu à la charge après n’avoir essuyé qu’un échec. Bien que les Gunners seraient toujours une option aux yeux d’Aouar, elle ne serait plus la seule à en croire ESPN . Le principal intéressé voudrait étudier les autres possibilités mises à sa disposition. En outre, Houssem Aouar envisagerait d’attendre de voir si un intérêt du Real Madrid ou du FC Barcelone se concrétiserait dans les prochaines semaines avant de faire un choix définitif pour son prochain club lors du mercato estival.

… l’OL ne veut entendre parler d’un départ qu’en fin de saison