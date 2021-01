Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour ce crack du Real Madrid !

Publié le 20 janvier 2021 à 17h15 par B.C.

Intéressé par Vinicius Jr, Leonardo pourrait facilement parvenir à ses fins lors du prochain mercato estival.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait changer d’air à l’issue de la saison, ce qui obligerait alors Leonardo à dénicher un remplaçant sur le marché des transferts. Le PSG pourrait alors se positionner sur Lionel Messi, mais le directeur sportif du club parisien aurait également une autre attaquant en tête : Vinicius Jr. Le Brésilien est dans le viseur de Leonardo depuis de nombreux mois maintenant et a même fait l’objet de discussions entre le PSG et le Real Madrid comme vous l’avait révélé le10sport.com. Liverpool et Arsenal seraient également à l’affût, et le Real Madrid pourrait voir cet intérêt suscité par son joueur d’un bon oeil.

Le Real Madrid prêt à vendre Vinicius