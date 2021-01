Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler un coup à 9M€ ?

Publié le 20 janvier 2021 à 12h45 par A.C.

Leonardo aurait décidé de lever l’option d’achat d'Alessandro Florenzi, actuellement prêté par l’AS Roma au Paris Saint-Germain.

C’est l’un des très jolis coups de Leonardo en 2020. En difficulté à l’AS Roma et sortant d’un prêt au FC Valence pas vraiment concluant, Alessandro Florenzi est prêté au Paris Saint-Germain. L’adaptation a été fulgurante, tant sur le terrain comme en dehors. L’Italien est devenu en seulement quelques matchs un élément inamovible du PSG de Thomas Tuchel et cela ne devrait pas changer, avec Mauricio Pochettino. Tout se passe pour le mieux pour Florenzi à Paris donc, alors qu’à Rome l’entraineur Paulo Fonseca regretté son départ.

Le PSG va lever l’option d’achat de 9M€ de Florenzi

Plusieurs sources ont ainsi évoqué ces derniers la volonté de Leonardo de garder l’international italien. Ce mercredi, Nicolo Schira annonce ainsi que le Paris Saint-Germain a décidé de lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi. Selon les informations du journaliste italien, le PSG versera prochainement 9M€ à l’AS Roma, tandis que Florenzi devrait signer un contrat de quatre ans à Paris.