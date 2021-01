Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait ce qui lui reste à faire pour l’été prochain !

Publié le 20 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’Angel Di Maria entre autres se trouvera libre de tout contrat à la fin de la saison, Leonardo ne devrait pas éprouver de difficultés pour lui faire signer une prolongation tant la volonté première de l’Argentin est limpide selon le directeur sportif du PSG.

Arrivé en 2015 après une pige ratée à Manchester United, Angel Di Maria s’est imposé au fil du temps comme un élément incontournable de l’effectif du PSG. Même avec les transferts successifs de Neymar et de Kylian Mbappé en 2017 puis celui de Mauro Icardi en 2019, l’ailier du PSG a gardé une place de choix dans le onze de départ parisien. Bien qu’il soit depuis quelques semaines dans le dur, son engagement envers le PSG resterait intact comme il l’assurait lui-même au micro de Canal+ en novembre dernier.

Angel Di Maria veut raccrocher les crampons au PSG