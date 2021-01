Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Leonardo dans le dossier Di Maria !

Publié le 19 janvier 2021 à 9h15 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat au PSG le 30 juin prochain, Angel Di Maria afficherait un souhaitait fort en coulisses à en croire Leonardo.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2015, Angel Di Maria est peut-être en train de vivre ses derniers mois au sein du club de la capitale. Et pour cause, l’international argentin de 32 ans arrivera à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Ainsi, pour l’heure, celui qu’on surnomme El Fideo se dirige vers un départ libre au terme de la saison. Cependant, sa priorité reste de prolonger son contrat au PSG. Mieux encore, Angel Di Maria souhaiterait même raccrocher ses cramons au sein du club de la capitale !

« Angel Di Maria a envie de finir sa carrière au PSG »