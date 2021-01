Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une menace XXL pour Vinicius Jr !

Publié le 20 janvier 2021 à 14h45 par B.C.

Alors que le PSG resterait attentif à la situation de Vinicius Jr au Real Madrid, Leonardo ne serait pas le seul à s’intéresser à l’international brésilien.

Avec seulement 2 buts et 2 passes décisives depuis le début de saison, Vinicius Jr peine à convaincre Zinedine Zidane de miser davantage sur lui. Pourtant, le PSG serait toujours intéressé par l’international brésilien du Real Madrid. Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est incertain, Leonardo suivrait toujours de près la situation de Vinicius Jr chez les Merengue . Le directeur sportif parisien du PSG a toujours été un admirateur de l’attaquant de 20 ans, et une offensive lors du prochain mercato ne serait donc pas à exclure, mais il y aurait de la concurrence.

La Premier League pourrait contrarier les plans du PSG