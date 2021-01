Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme obstacle pour ce défenseur du FC Barcelone ?

Publié le 20 janvier 2021 à 13h10 par A.C.

A la recherche d’un défenseur, Claude Puel souhaiterait attirer Jean-Clair Todibo à l’ASSE. Mais le joueur de propriété de FC Barcelone semble avoir d’autres projets...

Le Portugal ne réussit pas plus que l’Espagne ou l’Allemagne, à Jean-Clair Todibo. Après un prêt à Schalke 04, le défenseur du FC Barcelone a été une nouvelle fois envoyé en prêt, à Benfica. Mais là encore, Todibo n’a collectionné qu’une seule petite présence en coupe le 12 janvier dernier. Un nouveau départ est ainsi évoqué et Sky Sport Italia annonce un intérêt prononcé de l’ASSE. A la recherche d’un renfort en défense, Claude Puel souhaiterait en effet miser sur l’ancien du TFC. Mais l’ASSE ne serait pas seul, puisque Todibo serait également apprécié par l’OGC Nice et Parma.

Avantage Parma pour Todibo