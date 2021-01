Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce dossier chaud du Barça !

Publié le 20 janvier 2021 à 15h45 par A.C.

Leonardo et le PSG semblent intéressés par Eric Garcia, mais su côté de la Catalogne on semble plutôt serein.

Voilà des mois qu’Eric Garcia fait les gros titres des rubriques mercato de la presse catalane. Déjà l’été dernier, lors de l’arrivée de Ronald Koeman, le défenseur de Manchester City a été annoncé tout proche du FC Barcelone. Finalement, il n’est jamais arrivé, mais son contrat se termine en juin prochain et le Barça ne semble pas près de jeter l’éponge. Pourtant, Mundo Deportivo a annoncé ce mercredi qu’un nouvel obstacle se présente pour le Barça, avec le Paris Saint-Germain. Le quotidien catalan annonce même que Leonardo aurait déjà noué le contact avec l’entourage de Garcia, afin de le convaincre de le rejoindre au PSG.

« Son contrat se termine le 30 juin, il intéresse les techniciens du club et il veut venir au Barça »