Mercato - Barcelone : Koeman va devoir patienter pour ce dossier brûlant !

Publié le 19 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

Depuis l’été dernier, Eric Garcia est pressenti pour rejoindre le FC Barcelone. Attendu cet hiver, le joueur de Manchester City va finalement devoir aller jusqu'au bout de son contrat, en juin prochain, pour rallier la Catalogne.

Pourquoi dépenser de l'argent pour un joueur qui pourrait arriver librement et gratuitement l'été prochain ? Tel est le point de vue de la majorité des candidats à la présidentielle du FC Barcelone que sont Toni Freixa et Joan Laporta. Carles Tusquets, président par intérim du Barça , n'est en effet pas parvenu à convaincre ces derniers et, sans leur accord, il était impossible de faire venir Eric Garcia. Dossier brûlant du côté de Barcelone, l'actuel joueur de Manchester City arrive en fin de contrat en juin prochain et la tendance se confirme puisqu'il devrait bien devoir attendre le prochain mercato estival afin d'enfin pouvoir signer au Barça . Un dossier qui s'éternise malgré tout et pour lequel Ronald Koeman, qui souhaitait à tout prix se renforcer cet hiver, a finalement concédé : « Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible et nous continuerons avec ce que nous avons. »

« Le seul accord conclu récemment concerne Garcia et le Barça »