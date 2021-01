Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Un rôle d'Ibrahimovic dans le transfert de Mandzukic ? Maldini répond

Publié le 18 janvier 2021 à 22h40 par La rédaction

Directeur technique du Milan AC, Paolo Maldini est revenu sur l’arrivée prochaine de Mario Mandzukic, qui devrait s’engager avec le club italien jusqu’à la fin de la saison.