Foot - Mercato

Mercato : Thierry Laurey fait le point sur son avenir à Strasbourg !

Publié le 18 janvier 2021 à 22h05 par La rédaction

En grande difficulté à Strasbourg, Thierry Laurey a évoqué son avenir. Le technicien voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas allonger son bail.