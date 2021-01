Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une tendance se dessine pour cette pépite de Domenech !

Publié le 19 janvier 2021 à 0h15 par D.M.

En fin de contrat à la fin de la saison, Batista Mendy devrait quitter le FC Nantes lors du prochain mercato estival. Courtisé par plusieurs clubs français et étrangers, le milieu de terrain ne resterait pas insensible à l’intérêt de Brest.

La situation contractuelle de Batista Mendy a entraîné quelques tensions au FC Nantes. Le milieu de terrain a refusé de prolonger son contrat qui expire à la fin de la saison avec les Canaris et par conséquent, a été écarté du groupe en octobre dernier avant d’être réintégré. Mais âgé de 21 ans, le joueur a de grandes chances de quitter la formation entraînée par Raymond Domenech lors du prochain mercato estival comme l’a laissé entendre une source proche du dossier : « Il n’y a plus aucune négociation (avec le FC Nantes). La direction a fait une offre de prolongation bancale. Mais, plus que l’aspect financier, c’est bouché au niveau sportif pour Batista ». Et plusieurs équipes européennes se seraient positionnées dans ce dossier Mendy.

Mendy serait séduit par le projet de Brest