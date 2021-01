Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est toujours obsédé par un crack du Real Madrid !

Publié le 20 janvier 2021 à 14h10 par B.C.

Malgré ses prestations irrégulières au Real Madrid, Vinicius Jr reste dans le viseur du PSG, et plus particulièrement de Leonardo.

Si tous les feux sont au vert pour la prolongation de Neymar, il n’en est pas de même concernant Kylian Mbappé. L’attaquant français est lié au PSG jusqu’en juin 2022 et semble sur le départ, d’autant que le Real Madrid est plus que jamais déterminé à s’attacher ses services. Le club de la capitale pourrait donc être dans l’obligation de trouver un remplaçant lors du prochain mercato estival, et les pistes sont nombreuses. Paulo Dybala, Joao Felix, Lionel Messi ou encore Harry Kane sont cités pour prendre la place de Kylian Mbappé au PSG, mais Leonardo pourrait tenter un autre coup.

Leonardo ne lâche pas Vinicius