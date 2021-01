Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prend un très gros risque dans ce dossier brûlant !

Publié le 20 janvier 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Très convoité en Premier League, Morgan Sanson fait l'objet d'intenses négociations entre l'OM et Aston Villa, mais le club phocéen ne semble pas encore convaincu par l'offre anglaise.

Après avoir obtenu le prêt avec option d'achat de Pol Lirola et envoyé Kevin Strootman au Genoa jusqu'à la fin de la saison, l'Olympique de Marseille n'en a pas encore fini avec son mercato. Et pour cause, à 10 jours de la fermeture du marché, l'OM attend toujours l'arrivée d'Arkadiusz Milik et espère également vendre afin de renflouer ses caisses. « Il y a des chances pour ceux qui veulent du temps de jeu, comme pour Kévin (Strootman). S'il y a des offres, le club ne va pas se cacher, on doit écouter les offres vu la santé financière du club », confiait ainsi André Villas-Boas ces derniers jours. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, ça s'agite pour le départ de Morgan Sanson. Les discussions entre l'OM et Aston Villa ont accéléré ces derniers jours autour d'un transfert qui serait compris entre 15 et 20M€.

L'OM toujours pas satisfait de l'offre pour Sanson ?

Ce mercredi, La Provence fait le point sur ce dossier et révèle que les négociations se poursuivent, mais pour le moment, il n'y a toujours aucun accord concernant le montant de la transaction. Aston Villa n'aurait toujours pas atteint les 18M€ attendus par l'OM pour Morgan Sanson, arrivé pour 9M€, plus 3M€ de bonus, durant le mois de janvier 2017. L'ancien Montpelliérain était la première recrue de l'ère McCourt. Attention tout de même à ne pas se montrer trop gourmand comme ce fût déjà le cas par le passé avec Morgan Sanson. En attendant, Dean Smith, entraîneur d’Aston Villa, ouvrait récemment la porte au milieu de terrain de l'OM : « Il y a beaucoup de joueurs que j’apprécie. Mais je ne citerai pas le nom d'un joueur appartenant à un autre club. J'ai toujours dit que ce serait un mercato calme pour nous, mais nous ne dirons jamais non à une bonne affaire ».

