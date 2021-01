Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Strootman, un autre miracle avec Mitroglou ? La réponse !

Publié le 20 janvier 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que Pablo Longoria a réussi à se séparer de Kevin Strootman, prêté au Genoa, ce serait beaucoup plus compliqué pour Kostas Mitroglou.

Conscient de la nécessité de vendre, Pablo Longoria s'attèle à la tâche. C'est ainsi que, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Morgan Sanson est très proche de rejoindre Aston Villa pour une somme comprise entre 15 et 20M€. D'autre part, Pablo Longoria a également réussi à boucler le départ de Kevin Strootman, prêté au Genoa jusqu'à la fin de la saison. Le club italien a accepté de prendre en charge la moitié du salaire du Néerlandais ce qui permet à l'OM de réaliser une très belle économie sur sa masse salariale compte tenu du fait que Kevin Strootman est le joueur le mieux payé du club. Reste donc à gérer le cas Mitroglou, dont les revenus plombent aussi les finances de l'OM.

Le salaire de Mitroglou a refroidi tout le monde