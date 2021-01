Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Énorme coup de froid pour cet attaquant de Ligue 1 pisté par Puel !

Publié le 20 janvier 2021 à 10h30 par B.C.

Alors que l’ASSE est en difficulté dans le dossier Mostafa Mohamed, la piste Adrian Grbic aurait été réactivée par Claude Puel. Cependant, les discussions seraient au point mort avec le FC Lorient.

L’AS Saint-Etienne n’a plus que deux semaines pour mettre la main sur un attaquant. Claude Puel a fait de Mostafa Mohamed sa priorité en ce mois de janvier, mais les relations avec le Zamalek sont compliquées, et l’attaquant égyptien semble encore loin du Forez. L’ASSE surveillerait donc d’autres joueurs, et d’après Eurosport , la piste Adrian Grbic aurait été réactivée. Claude Puel visait déjà l’Autrichien l’été dernier, qui avait finalement rejoint le FC Lorient. Depuis, Grbic peine à s’imposer en Bretagne (18 matches, 3 buts), de quoi laisser une fenêtre de tir aux Verts , mais ce ne serait pas si simple.

Plus de discussions pour Grbic ?