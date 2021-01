Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas tient déjà le successeur de Sanson !

Publié le 20 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Morgan Sanson semble bien parti pour quitter l’OM et rejoindre Aston Villa, André Villas-Boas peut d’ores et déjà compter sur la montée en puissance de Pape Gueye pour le remplacer.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’OM négocie actuellement avec Aston Villa pour un transfert de Morgan Sanson dans le cadre d’un deal compris entre 15 et 20M€ pour ce mercato hivernal. Le milieu de terrain marseillais, annoncé sur le départ depuis un bon moment, semble donc bien parti pour être la prochaine vente de l’OM et devrait rapporter des liquidités à sa direction. Mais sur qui faudra-t-il miser pour remplacer Sanson ?

Pape Gueye, la solution ?

Ces dernières semaines, André Villas-Boas a pu compter sur un élément en forme dans l’entrejeu de l’OM : Pape Gueye. Le milieu de terrain de 21 ans, arrivé libre du Havre l’été dernier, a réussi à enchainer les titularisations et à convaincre son entraîneur de lui faire confiance. Et dans une organisation en 4-3-3, entouré de Boubacar Kamara et Valentin Rongier dans l’entrejeu, Gueye a tout pour assurer la succession de Morgan Sanson à l’OM.