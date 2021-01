Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria proche de boucler une vente à 18M€ ?

Publié le 19 janvier 2021 à 18h10 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé lundi soir, ça chauffe entre l’OM et Aston Villa pour le transfert de Morgan Sanson. Et un accord final se dessinerait sérieusement pour le milieu de terrain du club phocéen.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Morgan Sanson ne devrait pas passer l’hiver à Marseille. En effet, n’étant pas un titulaire indiscutable du onze de départ d’André Villas-Boas, le départ de Sanson de l’OM se précise. Le10sport.com vois révélait en exclusivité lundi soir que l’arrivée de Morgan Sanson à Aston Villa était particulièrement proche. Les Villans ont accéléré ces dernières heures et nous sommes entrés dans la phase finale de ce dossier alors que l’OM réclame une indemnité de transfert se trouvant entre 15 et 20M€ pour lâcher le Français. Téléfoot La Chaîne a par la suite confirmé la tendance et RMC Sport en fait autant en apportant une précision sur le montant final de l’opération.

Un accord proche pour un transfert de Sanson à 18M€ ?